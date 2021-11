Gazzetta: Spalletti ha le qualità dell’allenatore superiore e all’avanguardia

Sulla Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli scrive del Napoli e del suo allenatore, Luciano Spalletti. Le sue qualità riconosciute e riconoscibili sono tre, dice: “forza, concentrazione e coraggio”. Il tecnico ha le tre virtù “dell’allenatore superiore”, le elenca.

Innanzitutto “competenza e credibilità”:

“Spalletti si sta facendo amare dal suo gruppo per la capacità di leggere non solo le partite, ma soprattutto i particolari”.

Grazie a questa capacità ha trovato una nuova collocazione in campo per Fabian e intuito l’originalità di Anguissa.

La seconda qualità del tecnico è la “capacità di coinvolgimento”.

“La seconda dote del perfetto allenatore, su cui Spalletti si sta dimostrando all’avanguardia. Il Napoli è davvero un gruppo in cui, pur in un disegno base, tutti ambiscono a svolgere un proprio ruolo. Una fortuna, o meglio un’operazione brillantissima, in un calcio in cui si gioca in sedici”.