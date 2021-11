Gazzetta: Osimhen e Simeone bomber spaccapartite, sono le punte che sbloccano più gare in campionato

Domani alle 18 il Napoli sfiderà il Verona al Maradona. Sarà anche un confronto tra due bomber di eccezione: Victor Osimhen, che dovrebbe essere recuperato completamente, e Giovanni Simeone. I due, scrive la Gazzetta dello Sport, condividono un record: con 4 reti a testa, sono gli attaccanti che sbloccano più gare.

“Condividono un piccolo record: con 4 reti a testa sono gli attaccanti che più di tutti sbloccano una gara in questo campionato. Una sorta di jolly per i rispettivi allenatori. L’argentino segna più del nigeriano su azione (7-5) ed entrambi sono degli eccellenti terminali di gioco. Tra l’altro a una sfida col Napoli è legato uno dei più bei ricordi del sudamericano: la prima tripletta italiana realizzata al Franchi nell’aprile 2018 quando vestiva la maglia della Fiorentina. Fu la fine del sogno scudetto per la squadra dei 91 punti di Sarri. Curiosità: quel risultato fu condizionato dall’espulsione di Kalidou Koulibaly dopo pochi minuti. Anche stavolta il forte difensore senegalese non ci sarà, per squalifica, ma almeno il Napoli potrà giocare in 11”.