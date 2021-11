Gazzetta: Lazio-Juve è la partita di Sarri, torna la sfida con Allegri

«Era la partita di Sarri già quando allenava il Napoli», così scrive la Gazzetta per presentare Lazio-Juventus, nuovo capitolo dello scontro fra l’allenatore di Figline e Allegri

La filosofia di Sarri, scrive la Gazzetta, non si sposa con i top club: «Lì devi saperti adattare alle esigenze dei campioni. A me piace fare l’allenatore». Al contrario Allegri elegante anche in campo e fedele alla sua filosofia del corto muso: «Conta il risultato, per lo spettacolo c’è il circo».

Le due squadre ci arrivano incerottate. La Lazio dovrà rinunciare a Immobile che ha tentato il recupero lampo ma che pare destinato a dare forfait. Ironia della sorte, Sarri potrebbe dover giocare col falso nueve. Da capire se sarà Pedro che ieri si è fermato per un problema alla caviglia ancora da valutare. Anche la Juve in ansia soprattutto per le condizioni di Dybala che si è infortunato in Nazionale. Allegri dovrà rinunciare a Bernardeschi, Chiellini e De Sciglio. In dubbio Bentancur.