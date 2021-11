Gazzetta: Immobile si arrende, contro la Juve non ci sarà. Tornerà contro il Napoli

Gli esami hanno evidenziato che l’edema non si è ancora riassorbito del tutto. Le possibilità che il giocatore scenda in campo sabato di fatto si annullano

Ciro Immobile si arrende e il presidente Lotito torma a polemizzare con lo staff medico della Federcalcio. L’attaccante della Lazio si è sottoposto oggi a nuovi accertamenti per valutare le condizioni del polpaccio infortunato. Gli esami hanno evidenziato che l’edema non si è ancora riassorbito del tutto. A questo punto le possibilità che il giocatore scenda in campo sabato contro la Juventus di fatto si annullano. Il cannoniere rientrerà quindi nella successiva gara di campionato con il Napoli, come inizialmente previsto.