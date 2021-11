Gazzetta: il Milan espelle Raiola, Romagnoli tratta il rinnovo da solo, direttamente con il club 

A settembre è stato il super-agente a incontrare Maldini e Massara, poi, da quel momento, il capitano ha fatto tutto da solo, sa che il club non digerisce Raiola

La Gazzetta dello Sport titola: “Il Milan espelle Raiola. Romagnoli tratta da solo”. Si riferisce al fatto che il capitano rossonero sta trattando il suo rinnovo senza la presenza del suo agente, che è lo stesso dell’affaire Donnarumma, ancora non digerito completamente dal club rossonero.

Che sia stato lo stesso Milan a consigliare a Romagnoli di non coinvolgere l’agente in questa fase della trattativa? Se lo chiede, sulle colonne del quotidiano sportivo, Sebastiano Vernazza.

“Possiamo immaginare che il Milan abbia suggerito a Romagnoli di sganciarsi pro tempore da Raiola, sgradito per il caso Donnarumma, e che il giocatore abbia accettato”.

Romagnoli sarebbe disposto a restare in rossonero anche con una decurtazione di stipendio, scrive il quotidiano sportivo, anche se “spera di non scendere sotto quota 4,5 milioni”. Un altro appuntamento è in programma per fine mese, ma finora il capitano si è presentato da solo a parlare con il club.

“Sarà interessante sapere se l’agente italo-olandese verrà invitato. A settembre è stato lui ad incontrare Maldini e Massara; poi, il capitano rossonero ha tessuto da solo la tela, ben sapendo che i vertici di via Aldo Rossi non hanno ancora digerito l’addio forzato a Gigio Donnarumma, con Raiola in regia. La freddezza è evidente: nessun veto ufficiale, ma una voglia esplicita di voltare pagina ed evitare nuovi incresciosi scontri”.