L’agente di Elmas: «Ha acquisito una dimensione internazionale, ieri ha scritto la storia»

George Gardi, agente di Elmas ed importante intermediario di mercato internazionale, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb. Non poteva mancare un riferimento alla doppietta con cui il centrocampista macedone del Napoli ha steso l’Islanda regalando alla Macedonia una storica qualificazione ai playoff mondiali.

Una gara straordinaria di Eljif, è un traguardo epico. Ieri lui e i suoi compagni hanno scritto la storia. Nelle ultime 2 partite, 2 gol e 2 assist. Ieri ha replicato la prestazione importante e decisiva fatta già 3 giorni prima. A Napoli sta facendo un percorso che è iniziato con Ancelotti, che è passato per Gattuso e che ora sta proseguendo con Spalletti. Sono tre allenatori importanti che gli hanno insegnato tanto e che hanno riconosciuto al giocatore grande duttilità e un impiego abbastanza continuo. Il fatto che stia giocando di più è una naturale conseguenza della crescita tecnico-tattica del giocatore. La gara di ieri conferma la sua innegabile leadership anche in Nazionale: Elmas è un classe ’99 che ormai ha acquisito una dimensione internazionale, con 64 presenze ufficiali tra nazionale e coppe. Gli under 22 che hanno un numero così importante di presenze a livello internazionale sono tre o quattro: De Ligt, Donnarumma, Isak… tutti giocatori quotati sopra i 40-50 milioni.