Garanzini: il Napoli non è una squadra che deve giocare la partita, non controgiocare

L’analisi di Garanzini su La Stampa per Inter-Napoli:

Il Napoli ha incassato tre gol in poco più di mezzora, dopo averne subiti quattro nelle prime 12 giornate. Colpe difensive? Anche, soprattutto a sinistra dalle parti di Mario Rui, vedi il gol di Lautaro del 3-1. Ma a parte che su quel lato anche Insigne era un fantasma, è stata la squadra intera a smarrirsi proprio dopo aver trovato il vantaggio. Per come è costruito, il Napoli la partita la deve giocare, non controgiocare: quando lo ha fatto, in avvio e in chiusura, si è visto di che cosa è capace.