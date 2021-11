Franco Baresi al Guardian: «Non ho rimpianti per quel rigore, anche i rigoristi li sbagliano»

Ricorda Usa 94: «Un calciatore deve assumersi le proprie responsabilità. Mi resta la soddisfazione per aver giocato quella finale»

Il Guardian intervista Franco Baresi. Proprio in questi giorni in Italia è uscito il libro di un calciatore (rimasto anonimo) su Italia 90 e nel libro scrive che Baresi non considerava Baggio un fuoriclasse. Al Guardian, invece parla di Usa 94.

“Non avrei mai pensato che 24 anni dopo Italia-Germania 4-3, a 34 anni, avrei avuto la possibilità di giocare quella stessa finale, contro il Brasile. È stato un sogno che si è avverato”.

Anche se quella partita finì male. L’Italia perse ai rigori. Ci si ricorda sempre dell’errore di Baggio ma sbagliarono anche Massaro e appunto Baresi.

Non ho nessun rimpianto. Un calciatore deve assumersi le proprie responsabilità. Fa parte della professione. Anche i rigoristi sbagliano i rigori, e io non ero rigorista. Mi resta la soddisfazione per aver giocato quella finale. Non pensavo che avrei avuto la possibilità di giocare.

Il riferimento è alla rottura del menisco di cui fu vittima nel corso del match con la Norvegia.