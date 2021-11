Federer: «Mi sono operato per sciare in futuro con i miei figli e giocare a tennis e a calcio con gli amici»

L’intervista su Repubblica: «La mia prima motivazione era quella di rimettermi in forma per la mia vita personale. Non esiste mai un momento buono per ritirarsi»

Roger Federer. Otto giornali, tra cui Repubblica, hanno intervistato Federer ancora alle prese col recupero dopo l’operazione per i problemi al ginocchio. Federer ha chiarito perché si è sottoposto a questo intervento e alla riabilitazione che lo terrà ancora a lungo lontano dai campi.

Mi sono sottoposto a questa operazione per poter sciare con i miei figli, e per giocare a calcio o a tennis con gli amici nei decenni a venire. La mia prima motivazione era quella di rimettermi in forma per la mia vita personale, ma volevo affrontare questa riabilitazione così impegnativa con il corpo e la mentalità di uno sportivo al top. Sarei stato capace di impegnarmi con tutto me stesso nella rieducazione fisica due o tre anni dopo il pensionamento? Non saprei.

Sul ritiro dice:

In assoluto, non esiste mai un momento buono per ritirarsi. Esiste solo il momento giusto per ogni sportivo.