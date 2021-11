Dotto: il Bodo è superiore alla Roma, El Shaarawy deve giocare sempre, anche con un alluce di meno

Contro il Bodo, ieri, la Roma ha sfiorato un’altra figuraccia. Alla fine è riuscita a portare a casa un pareggio. Giancarlo Dotto commenta la partita sul Corriere dello Sport.

“Bodo non sarà mai Godo, non solo da queste parti, per una semplice ragione, il Bodo è superiore alla Roma, sono decisamente più squadra e, forse, udite, hanno anche più qualità complessiva. Evidenza difficile da ingoiare per le teste insanabilmente schematiche per cui se vivi a nord del circolo polare artico sei per definizione una specie di intruso che sbuca dal suo igloo per allevare renne, pescare salmoni in compagnia di Babbo natale, e giocare a calcio nel tempo libero”.