Domenica è la Giornata Nazionale degli Alberi: a Napoli una mattinata nel verde con il Premio GreenCare

Nei giardini di piazza Mercadante, in corso Vittorio Emanuele, attività per adulti e bambini tra verde, sport e poesia per valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo

Domenica 21 novembre, nell’ambito della Giornata Nazionale degli Alberi, l’Associazione Premio GreenCare organizza a Napoli, nei giardini di piazza Mercadante (corso Vittorio Emanuele) un’intera mattinata di attività che coinvolgeranno adulti, bambini e ragazzi, tra verde, sport e poesia.

Per celebrare la ricorrenza istituita nel 2013 con l’obiettivo di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e ricordare il ruolo fondamentale ricoperto dagli alberi in città, ma anche da boschi e foreste, Premio GreenCare ha previsto alle ore 11.30 la messa a dimora di un leccio, in sostituzione di uno ammalorato e già segato, preceduta dal reading di poesia dedicata agli alberi (ore 11) a cura dell’Associazione Culturale Poesie Metropolitane che raccoglierà libri nuovi da donare a sua volta ai centri di raccolta di beni di prima necessità. A mezzogiorno è prevista la Cerimonia di consegna delle Medaglie della Riconoscenza civica alla squadra di Batù Verde d’Autore: l’azienda, tra l’altro, manutiene, per conto di Sole 365, i giardini che ospiteranno la manifestazione.

A seguire, la prima lettura pubblica del libro “La vita segreta nel Real Bosco di Capodimonte”, edito Premio GreenCare. Il libro verrà distribuito gratuitamente, entro la fine dell’anno, a cinquemila studenti della Campania, nell’ambito delle attività della quarta edizione del GreenCare School. A leggere il volume saranno gli operatori dell’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte, assieme ad un attore professionista. I volontari del Real Bosco cureranno anche un laboratorio per i più piccoli (6-10 anni) sui temi della natura proposti dal libro, mentre i ragazzi (10-15 anni) potranno giocare a basket con gli istruttori dell’Associazione Charlatans Napoli Basket. Tutte le realtà coinvolte hanno previsto doni per i partecipanti.

Con l’occasione la struttura gioco (scivolo) recentemente vandalizzata sarà risistemata per evitare che sia fonte di pericolo per i bambini. Le decorazioni saranno, invece, rinnovate in una prossima manifestazione.

L’iniziativa sarà annullata in caso di condizioni climatiche avverse.