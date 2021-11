Di Lorenzo premiato per il gol “pesantissimo” ma l’inizio è stato horror

Uno dei migliori della Nazionale, i quotidiani lo premiano per il gol (“ci tiene in corsa per il Mondiale”). Ma ha sofferto la prima mezz’ora

I voti di Di Lorenzo per Italia-Svizzera 1-1:

Corriere dello Sport (6,5):

Sbandate in avvio, ma tiene duro. Trova lo spiraglio giusto, partendo da dietro e senza finire in fuorigioco, anticipando Sommer di testa. Ci riporta dentro la partita e ci tiene in corsa per il Mondiale con un gol pesantissimo, il secondo in azzurro.

Gazzetta (6.5):

Qualcuno fa già i calcoli su come sarà sostituito nell’intervallo e lui spunta dal nulla, con il colpo di testa che dà il pari. Prima, sulla sua fascia, Vargas e Okafor avevano esagerato per 30’, poi stop.

Corriere della Sera (6,5):

Portato a spasso da Vargas, si rifà con il gol del pari: inserimento studiato e coraggioso: con la testa arriva un attimo prima dei guantoni di Sommer.

Repubblica (6,5):

Inevitabile che con lo schema-Napoli segni lui. Riscattando mezz’ora horror.

La Stampa (6):

Coraggioso nell’accettare lo scatto in quota per riportarci in parità: il gol salva la sua fatica perché, spesso, a corto di fiato ed energie nel presidiare la fascia.

Il Messaggero (6,5):

Vargas lo martella, Okafor lo disorienta. Non sa se abbandonare la zona o presidiare, spesso si trova nella terra di mezzo e va in apnea. Goffo qualche suo intervento. Non certo lo stacchetto di testa che porta l’Italia al pareggio. Decoroso.

Il Giornale (7):

La sua rete è pesantissima. E non si è fatto intimorire dall’uscita a valanga di Sommer.

Libero (7):

L’inizio è da incubo, a causa delle galoppate di Vargas sulla sua fascia. Poi, però, si rifà trovando l’1-1 con un’incornata precisa nel finale di primo tempo: è il suo secondo gol con l’Italia.