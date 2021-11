CorSport: Spalletti è uno dei migliori tecnici d’Europa, il suo lavoro si vede bene nelle uscite dalla difesa

Il Napoli visto in campo contro la Lazio, domenica, è una creatura di Luciano Spalletti. Il Corriere dello Sport lo definisce uno dei migliori allenatori d’Europa ed elogia il suo punto di forza: le uscite della difesa. È lì che si vede tutto il lavoro del tecnico.

“L’ultimo Napoli però è più in là. Porta dentro si sé le idee del suo allenatore che quando si occupa solo del campo, quando deve pensare solo alla tattica, quando deve curare solo la tecnica dei suoi giocatori, è uno dei migliori d’Europa. Nella partita c’è una fase di gioco in cui si vede con chiarezza il lavoro di Luciano Spalletti: le uscite. Il Napoli viene fuori dal pressing con triangoli esatti, resi tali dalla bravura degli interpreti, ma pensati e preparati in settimana dall’allenatore. Se viene aggredito sul nascere dell’azione, salta via dal pressing sfruttando esterni e regista; se gli avversari lo aspettano nella propria metà campo rischiano di smarrirsi nella qualità dei piedi di Insigne, Lozano, Zielinski, Fabian Ruiz e Mertens e nel loro posizionamento”.