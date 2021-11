CorSport: Spalletti è l’esteta più pragmatico del calcio italiano

Dialogo a più voci tra le firme del quotidiano sportivo. Il vero limite del Napoli è l’assenza di alternative in difesa rispetto all’abbondanza a centrocampo

Il Corriere dello Sport mette a confronto il direttore Zazzaroni, il vice Barbano e quattro delle sue firme per fare il punto sulla situazione in Serie A. Si parla, ovviamente, anche del Napoli. Per valutare la reale forza della squadra, concordano le firme interpellate, occorrerà aspettare gli scontri diretti, oltre che la Coppa d’Africa, che porterà via, per un po’ di tempo, alcune pedine fondamentali. Ma il Napoli, commenta Fabrizio Patania, tra le voci del quotidiano, era già da scudetto prima di Spalletti.

“Il Napoli era già da scudetto. Ancelotti aveva tolto la disciplina tattica a cui la squadra era abituata con Sarri. Gattuso era troppo difensivo. Spalletti è l’esteta più pragmatico del calcio italiano”.

Il vero limite del Napoli è la mancanza di alternative in difesa rispetto all’abbondanza a centrocampo. Per Barbano:

“è il vero limite del Napoli, che deve trovare al più presto un universale in grado di fare il terzino e il centrale, altrimenti rischia di sprecare una partenza eccezionale”.

È un gap che il club deve colmare, anche se, commenta Alberto Polverosi, Spalletti finora ha risolto brillantemente i problemi della squadra con le cinque sostituzioni.