CorSport: oggi test decisivo per Osimhen, Insigne e Fabian Ruiz, in attacco gioca Politano

Aumentano le chance di vedere il nigeriano in campo titolare. Spalletti vuole lanciare dal primo minuto anche Lorenzo e Fabian. In porta tocca a Ospina

Contro il Verona, con ogni probabilità, ci saranno sia Osimhen che Insigne e Fabian. Per tutti e tre si deciderà oggi, dopo l’allenamento di rifinitura. A proposito del nigeriano, il Corriere dello Sport scrive:

“Oggi sarà valutato ancora, ovviamente, ma le chance di vederlo in campo dal primo minuto sono cresciute. Stesso discorso per Fabian e Insigne, entrambi esclusi dai convocati di coppa per affaticamento: anche per loro andrà in scena oggi il test decisivo, ma Spalletti conta di lanciarli in blocco dal primo minuto”.