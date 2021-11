CorSport: Mancini tradito dai veterani, sono affondati tutti, da Jorginho a Insigne, tranne Bonucci

Il ct ha riproposto il solito modulo, ormai noto agli avversari, non più ripetibile se i tuoi migliori giocatori non ci sono o si presentano in condizioni precarie

“Azzurro tenebra”. È il commento del Corriere dello Sport alla partita di ieri sera, Irlanda del Nord-Italia. Un triste e malinconico pareggio che condanna la squadra di Mancini ai playoff di marzo.

“Senza Immobile e una degna concorrenza, il ct Mancini non ha trovato soluzioni alternative di modulo, ormai conosciutissimo, prevedibile, studiato dagli avversari e non più ripetibile se i tuoi migliori giocatori non ci sono o si presentano in condizioni precarie”.