CorSport: la rivoluzione morbida di Spalletti, un calcio giocoso, svuotato da retropensieri e alibi 

Sul Corriere dello Sport, Antonio Giordano definisce l’esperienza di Luciano Spalletti al Napoli come “una rivoluzione morbida”.

È arrivato quando la città era “calcisticamente sottosopra”, “c’era pure un’atmosfera tetra, un vittimismo di massa”. Si veniva da Verona-Napoli 1-1, l’addio alla Champions League. E’ riuscito a portare il Napoli in vetta alla classifica di Serie A, e gioca anche un calcio giocoso, “svuotato da retropensieri e alibi”.

“Napoli è la rappresentazione plastica di una rivoluzione morbida avviata con il buon senso, infarcita di onestà intellettuale, sviluppata attraverso le tavole del football, che per fortuna ancora esistono e sconfessano certe correnti di pensiero che per un po’ hanno diffuso pessimismo. Spalletti non ha mai impugnato scudi protettivi, ha intuito le umanissime difficoltà economiche del sistema – e quindi del club – e per fronteggiare l’assenza di un esterno basso, evitando di strillare alla luna ha suggerito Juan Jesus, ‘da bosco e da riviera’”.