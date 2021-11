CorSport: contro la Juve Immobile non ci sarà, i medici della Lazio lo hanno invitato alla prudenza

Lazio-Juve sarà giocata senza Immobile e Dybala. Anche l’attaccante biancoceleste si è arreso, dopo il collega argentino. Ieri Immobile aveva provato ad allenarsi con la squadra nella sessione di rifinitura, a sorpresa e anche Sarri aveva detto che l’edema era risolto e che quindi avrebbe deciso lui. Ma si è preferito non rischiare, scrive il Corriere dello Sport.

“Sta meglio, quasi recuperato, ma per i medici della Lazio non ci sono ancora certezze totali per impiegarlo dopo due settimane piene di stop. Così è trapelato da Formello. Questa mattina non dovrebbe entrare nella lista dei convocati. Da lunedì tornerà ad allenarsi con il gruppo e Sarri conta di farlo giocare a Mosca dal primo minuto. Non dovrebbe essere pretattica anti-Juve”.