Corsi: «Mi piace guardare il Napoli giocare. De Laurentiis meriterebbe lo scudetto»

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo.

“Ho sentito De Laurentiis, è sereno e felice. Lo sono anche io per il Napoli. Non mi sorprende quello che sta facendo Spalletti. È stato con me ad Empoli, accompagno il Napoli con partecipazione ed affetto. Conosco il lavoro e la passione di Luciano e di quelli che lo accompagnano. Guardarlo in vetta al campionato, forse è un po’ sorprendente, ma visto come gioca è meritatissimo. Ora è presto per parlare di qualsiasi cosa, sono speranzoso per il mio amico Aurelio che si meriterebbe quella cosa lì...”.