CorMez: rinnovo Insigne, il botta e risposta Adl-Pisacane ha alimentato la freddezza tra le parti

Non ci sono passi in avanti nella trattativa. Il Napoli è fermo alla sua ultima proposta: quadriennale da 3,5 milioni più 1,5 di bonus difficili da raggiungere

Il botta e risposta tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, non ha smosso la trattativa per il rinnovo del capitano del Napoli, anzi, la ha quasi bloccata. La freddezza tra le parti, scrive il Corriere del Mezzogiorno, è aumentata.

“Il «botta e risposta» De Laurentiis-Pisacane ha alimentato la freddezza tra le parti, non sembrano esserci dei passi in avanti. Il Napoli è fermo alla proposta di un quadriennale con opzione per il quinto anno di 3,5 milioni a stagione di base fissa più 1,5 di bonus complicati da raggiungere, legati agli obiettivi di squadra e al rendimento di Insigne. L’intesa tra Lorenzo e il Napoli dovrebbe essere ampia, coinvolgere non solo il tema ingaggio ma anche i progetti del Napoli per il futuro. Sotto il profilo economico sarebbe un passo indietro per il capitano del Napoli, che si sta guardando attorno”.