C’è un nazionale argentino che gioca nella Juventus under 23, in serie C

Matías Soulé Malvano è stato convocato per i match di qualificazione ai Mondiali dal ct Scaloni. E’ nella stessa lista di Messi ma ha 18 anni e gioca in serie C

Matías Soulé Malvano è un nazionale argentino. L’ha ufficialmente convocato per i match di qualificazione ai Mondiali il ct Scaloni. E’ nella stessa lista di Dybala, Messi, Lautaro e Di Maria. Solo che ha 18 anni e gioca in serie C: nella Juventus under 23.

Partirà per la nazionale dopo essere stato eliminato dalla Coppa Italia Serie C dal Sudtirol.

Nato del 2003, è arrivato alla Juve dalle giovanili del Velez Sarsfield, e bianconeri gli hanno fatto firmare un contratto fino al 2026.