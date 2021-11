Capello: “Lo scudetto è un affare tra Milan e Inter, ma attenzione al Napoli”

L’intervento sul Corriere della Sera: “La Juventus è troppo distante per rientrare. Il VAR va usato per colpire i simulatori”

Fabio Capello, ex allenatore e opinionista, si è espresso così sul Corriere della Sera.

Lo scudetto è un affare tra Milan e Inter. Attenzione al Napoli, ha grande qualità. In Italia non si sa più difendere. Il Var va usato per colpire i simulatori. Qui ci sono rigori fuori controllo, non si può fischiare ogni minimo contatto. La Juventus? È troppo distante per rientrare, con il ritorno di Allegri si è garantita un grande ombrello.