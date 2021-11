Cancelo, che assist in City-Everton. I social impazziti per il portoghese (VIDEO)

D’esterno, l’ex terzino di Inter e Juventus ha mandato in gol Sterling. Una giocata da trequartista

Ha fatto notizia Joao Cancelo, che continua a dare spettacolo con il Man City di Guardiola. I social network – Twitter in particolare – sono completamente impazziti per la giocata con cui il terzino destro portoghese ha mandato in gol Sterling nella partita contro l’Everton.

Un assist bellissimo di esterno, degno di un trequartista.

La giocata di João Pedro Cavaco Cancelo assolutamente priva di ogni senso logico. Una palla degna del miglior trequartista del mondo.

Fútbol.pic.twitter.com/uumRhZoZGW — Let Moncada Cook (@letMoncadacook) November 21, 2021