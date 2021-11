Buffon prende quattro gol in un tempo: crollo del Parma a Lecce

Al leggendario ex portiere della Juventus non era mai successo di subire quattro gol in un tempo. Il Parma ha un ritmo da play out. Lecce secondo in classifica.

In caduta libera il Parma, in pieno ritmo play out. La squadra di Buffon – che era una candidata alla promozione in Serie A – ha preso quattro gol dal Lecce di Baroni, che si è portato a un punto dalla vetta e provvisoriamente al secondo posto del campionato cadetto.

Tripletta di uno scatenato Coda, in rete anche l’ex Spal Strefezza.

Al leggendario ex portiere della Juventus non era mai capitato in carriera di subire quattro gol in un tempo.