Bild: Il Bayern Monaco riduce gli stipendi ai calciatori non vaccinati

Qualora vengano posti in isolamento, i calciatori no vax vedranno decurtato lo stipendio. Questa la decisione del club bavarese.

Il Bayern Monaco ha deciso: ridurrà gli stipendi ai calciatori non vaccinati qualora questi vengano messi in isolamento, come è successo per ben due volte a Kimmich. La Germania sta affrontando una quarta ondata dell’epidemia assai intensa. I bavaresi hanno diversi no-vax in rosa: oltre a Kimmich, Gnabry, Musiala, Choupo-Moting e Cuisance.

Così riporta la Bild.