Biasin: «Spalletti all’Inter ha preso una squadra ai minimi termini e l’ha riportata in Champions»

Su Twitter: «Fischi, applausi o indifferenza a San Siro? Comincio io: sonori applausi»

Fabrizio Biasin su Twitter ha parlato del ritorno di Luciano Spalletti a San Siro da allenatore del Napoli. Il noto giornalista non ha dubbi: il mister di Certaldo deve essere accolto da sonori applausi dai tifosi dell’Inter per il lavoro fatto a Milano. Spalletti nella sua esperienza nerazzurra ha riportato la Beneamata in Champions dopo diversi anni di assenza.

Domenica #Spalletti torna a #SanSiro da avversario dell’#Inter. Domanda: fischi, applausi o indifferenza? Parto io. Ha preso una squadra ai minimi termini, l’ha riportata in #Champions: sonori applausi. #InterNapoli — Fabrizio Biasin (@FBiasin) November 18, 2021