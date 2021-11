Biasin: i guai della Juve sono iniziati da quando è stato cacciato Marotta, un atto di ‘superbia agnelliana’

I guai della Juventus, scrive Fabrizio Biasin su Libero, sono iniziati quando Andrea Agnelli ha deciso di mandare via dal club Beppe Marotta per Fabio Paratici, fautore dell’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino.

“Don Beppe no, non si fida, teme assai gli effetti collaterali, non vuole rischiare. Essù, eddai, se non vuoi Ronaldo allora non hai la visione giusta. E lo fa fuori”.

“Ebbene, quell’addio, quell’atto di – definiamola – “superbia agnelliana”, coincide con l’inizio dei guai bianconeri: gli affari, le responsabilità, passano Paratici, talent scout capacissimo, dirigente discutibilissimo”.