Barcellona e Xavi fanno “alla romana”: dividono il pagamento della clausola a metà

Il tecnico media tra i due club per liberarsi: pagherà lui 2,5 milioni, il resto il Barcellona. Atteso entro stasera l’annuncio ufficiale

L’Al Sadd dice che il Barcellona pagherà i 5 milioni di euro di clausola rescissoria per riportarsi Xavi in Catalogna, il Barca dice che no, non ne ha proprio intenzione. La soluzione al piccolo “caso” arriva per mediazione dello stesso allenatore: faranno alla romana. Xavi e il Barcellona pagheranno al club Qatariota 2,5 milioni a testa. E poi sarà libertà.

Lo scrive il Mundo Deportivo che sta seguendo minuto per minuto la trattativa che garantirà a breve un nuovo tecnico al Barcellona in crisi. L’annuncio dell’accordo è vicinissimo. Xavi – scrivono i media spagnoli – sarà il nuovo allenatore del Barça oggi stesso.