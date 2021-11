Barbano: Petagna ha preteso di restare ed è stato accontentato, ora dimagrisca come tocca a un atleta

Lo scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. La vittoria di ieri sul Legia

Barbano sottolinea che una costante del gioco del Napoli è il dominio delle partite, una dimostrazione di carattere.

“Il dominio del gioco che è, in casa e fuori, una costante di quasi tutte le gare del Napoli. Il possesso palla non garantisce che la vittoria arriverà, ma certifica che si vuole a ogni costo, perché è nella logica dei rapporti di forza in campo. Si chiama carattere, ed è per gli azzurri una felice scoperta”.