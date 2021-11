Atp Finals, L’Equipe fa a pezzi Torino: “Indicazioni con i fogli A4, lavori in corso fino a ieri”

Stroncata l’organizzazione. “Operai al lavoro con i trapani mentre i giocatori si allenano”. Il tennista Mahut: “Si vede che sono al primo anno”. La nostalgia per Londra

L’Equipe fa a pezzi l’organizzazione di Torino per le Atp Finals che cominciano oggi (Berrettini giocherà in serata, alle 21, contro Zverev). Ma la questione non sono i biglietti. Proprio l’organizzazione.

Scrive il quotidiano sportivo francese:

È difficile, passeggiando per i vicoli bui del Pala Alpitour di ieri, immaginare che il torneo che riunisce gli otto migliori giocatori del mondo sarebbe stato lanciato appena ventiquattro ore dopo. In mezzo alle scatole di cartone, gli operai si agitavano per finire il lavoro con urgenza. Le sessioni di allenamento sono state animate dai suoni morbidi dei trapani provenienti dagli spalti che avrebbero meritato una buona spazzata.

E ancora:

Impalcature, assenza di segnaletica interna: un foglio A4 come unica indicazione per gli accrediti. Mancano le navette promesse dagli organizzatori.

L’Equipe fa parlare il tennista Nicolas Mahut che disputerà le finals di doppio.

«È il primo anno e, in termini di organizzazione si vede che non sono pronti. I servizi per i giocatori, gli spogliatoi… è complicato».

L’Equipe scrive di nostalgia per Londra che ha ospitato le Finals dal 2009 al 2020.