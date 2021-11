Atalanta-Spezia 5-2, Gasperini: «Siamo terzi, ora speriamo Lazio-Juve e Inter-Napoli finiscano in pareggio» 

A Dazn: «La squadra sta crescendo anche dalla panchina, stiamo recuperando un po’ tutti. Ora avremo una striscia impegnativa ma ci arriviamo bene»

L’Atalanta batte lo Spezia per 5-1. Per la Dea hanno segnato Pasalic (doppietta, una rete al 18′ ed una al 41′), Zapata su rigore al 38′, Muriel all’83’ e Malinovskyi all’89’. Per lo Spezia, invece, doppietta di Nzola (11′ e 91′). La squadra di Gasperini aggancia momentaneamente il terzo posto insieme all’Inter, che giocherà domani contro il Napoli a San Siro. Lunghissimo il check al Var per il rigore concesso all’Atalanta dopo un fallo di mano di Sala.

Nel post partita, ai microfoni di Dazn, l’allenatore

«Pasalic sta attraversando un grande momento di forma, è decisivo sia negli assist che nei gol. Anche Malinovsky e Muriel subentrati dalla panchina. La squadra sta crescendo anche dalla panchina, stiamo recuperando un po’ tutti. La partita non era facile, era nata con qualche difficoltà».

Più contento dei gol o della gestione della partita?

«Nel secondo tempo abbiamo abbassato molto il ritmo e concesso il possesso di gioco allo Spezia che sa giocare e costruire, rendendosi pericolosa. Come partita dopo la sosta della Nazionale è stata una buona gara, qualcuno era un po’ affaticato ma è normale, alla fine la partita è stata giusta anche in previsione della Champions».

La cosa positiva sono i rientri?

«Sì, in difesa abbiamo avuto molte defezioni ultimamente. Anche Pessina è rientrato, per noi è importantissimo. Il valore di Muriel non si discute, siamo in un buon momento, stiamo recuperando un po’ tutti, ora avremo una striscia molto impegnativa ma ci arriviamo bene».

Lazio-Juventus e domani Inter-Napoli, è più importante creare un gap con chi sta alle spalle o tenere il terzo posto?

«Siamo lì, in una buona posizione, quando ci sono questi scontri diretti è che si spera che esca qualche pareggio, così si guadagna un po’ tutti. Ma il campionato è lunghissimo».