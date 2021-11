Ancelotti: «A luglio la Nazionale fece un miracolo. Sorteggio complicato, ma ce la facciamo»

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Ancelotti ha affrontato anche la questione della qualificazione dell’Italia al prossimo Campionato del Mondo, complicatasi improvvisamente col secondo posto nel girone ed il difficile playoff venuto fuori dal sorteggio di Zurigo.

A luglio la Nazionale fece un miracolo. E andrebbe ancora ringraziata. A livello individuale l’Italia è inferiore a Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, Belgio. In estate trovò le motivazioni e le condizioni atletiche e mentali giuste, Mancini preparò benissimo le partite e ottenne un risultato eccezionale. Sorteggio complicato, ma ce la facciamo. I nuovi oriundi? Sarebbe più giusto andare ai Mondiali con l’intero gruppo degli Europei, ma non sono il commissario tecnico e non sto vivendo il momento del calcio italiano