Allegri: «Se volete, vi racconto il calcio come piace a voi. La verità è che il calcio è strategia»

«Non è scritto su un protocollo quello che succede dal primo al 90esimo. Abbiamo avuto troppe occasioni per far gol e non le abbiamo sfruttate»

Allegri dopo Lazio-Juventus 0-2

La squadra ha fatto una bella partita, abbiamo avuto troppe occasioni per far gol e non le abbiamo sfruttate. I giocatri sono molto bravi ad arrivare vicino all’area poi però siamo troppo frettolosi. Le partite fino alla fine le devi giocare bene, devi stare attento. Fa parte della crescita, dell’esperienza, della gestione dei momenti della partita. Abbiamo fatto tanti tiri in porta, tante occasioni potenziali, concesso nemmeno un’occasione. Abbiamo gestito molto bene la palla. La squadra ha atto molto bene, sappiamo che le squadre di Sarri sono molto brave nel palleggio. Mi diverto, se volete vi racconto le cose come piace a voi. A tutti gli allenatori piace giocare, poi però ci sono anche gli avversari. il calcio è anche strategia, si deve saper difenderebbe, attaccare. Non è scritto su un protocollo quello che succede dal primo al 90esimo. Siamo migliorati, abbiamo avuto il 46% di possesso palla.

Rabiot su Milinkovic.

«Rabiot è stato bravo, bravo Locatelli, McKennie ha lavorato tanto. Rabiot ha un motore che quando parte, quando ha campo, ha limitato tantissimo Milinkovic Savic sia lui e sia De Ligt. La differenza la fanno l’attenzione, a volte abbiamo subito contropiede dopo i nostri contropiede. Le azioni pericolose loro sono scaturite da errori nostri nell’avversaria. Ci vuole tempo per far crescere i calciatori e bisogna imparare in fretta. Quando c’è da soffrire, bisogna saper soffrire. Mai visto una grande squadra che ha vinto, vincere con sufficienza e superficialità. Bisogna avere sempre grande rispetto degli avversari. Abbiamo lasciato tanti punti con le medio-piccole, forse perché abbiamo sottovalutato gli avversari. Kulusevski ha fatto una buona partita, deve essere più decisivo dentro l’area. Un po’ più di calma dentro l’area, tanto il difensore non può intervenire sennò è rigore. Bisogna fare la scelta giusta.