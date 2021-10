Sul basket europeo incombe Nba Europe: club di Eurolega pronti al salto

Altro che Superlega, il basket è già al doppio salto. Marca scrive di trattative avanzate: il torneo “ruberebbe” i club all’Eurolega

Nel mentre il calcio è in piena ansia da rivoluzione, con la Superlega che ancora incombe aspettando il giudizio della Corte di Giustizia europea, il basket è due salti avanti: l’Eurolega, un progetto “antesignano” della Superlega calcistica trema perché in Europa sta per sbarcare l’Nba.

Marca scrive di trattative, già in fase avanzata, tra Nba e Fiba per la creazione di Nba Europe. In pratica una superlega che ne soppianterebbe un’altra. Il giornale spagnolo scrive di contatti sempre più frequenti fra la federazione statunitense e il massimo organo cestistico, che potrebbero dare luce “nell’immediato futuro” al progetto.

I club dell’Eurolega sono sempre più perplessi sulla gestione finanziaria della competizione europea più prestigiosa, scrive Marca. L’esclusione di Jordi Bertomeu dal board dell’Eurolega (lo spagnolo è infatti Ceo solo ‘de iure’) avrebbe portato a un’accelerazione per quanto riguarda la creazione di Nba Europe. Progetto che andrebbe proprio a sostituire l’Eurolega, oggi in pieno svolgimento.

Il percorso che dovrebbe portare il marchio Nba in Europa presenta però il primo ostacolo. I club dell’Eurolega sono infatti legati, con un contratto decennale, all’Img (International Management Group), un accordo da 630 milioni di euro che spartisce il 60% dei dividendi provenienti dai diritti tv e dal marketing. Uscire anzitempo da questo accordo per una società vuol dire pagare una penale da 10 milioni di euro, una somma ingente vista e considerata la crisi di liquidità dovuta al Covid-19. Si prospetta ora – secondo Marca – una serie di incontri interlocutori fra Fiba, Nba ed Eca (Euroleague Commercial Assets), che detiene, appunto, i diritti dell’Eurolega.

L’intenzione di portare il marchio Nba in Europa è un’ambizione già nota: già nel 2003 l’allora commissario David Stern avanzò la possibilità di creare una ‘conference’ con squadre europee che avrebbero affrontato poi le squadre Nba.