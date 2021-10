Staino: «Non vedo quasi più niente, disegno solo le cose che ricordo. Incredibile cosa può fare il cervello»

Al CorSera: «Ho cominciato a disegnare a 3 anni perché mia mamma non sapeva come farmi giocare. Bobo mi ha cambiato la vita. Invece di pagare uno psicanalista, scarico tutto su di lui»

Sul Corriere della Sera un’intervista a Sergio Staino, fumettista e giornalista, oggi 81enne. Per una degenerazione della retina, ha perso la vista quasi del tutto, ma continua comunque a disegnare. Ne parla.

Il disegno, dice, è assolutamente una necessità, per lui.

«Ho cominciato a 3 anni perché mia mamma non sapeva come farmi giocare. Così si è compenetrato con “il ventre materno” e la sicurezza. A quasi 40 anni, in una situazione critica personale, ho disegnato Bobo, personaggio che mi ha cambiato la vita. Invece di pagare uno psicanalista, scarico tutto su di lui. Anzi, non solo non pago, ma mi pagano».