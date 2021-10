Spalletti: «Insigne? Non rompete i coglioni, non è successo nulla»

In conferenza: «Osimhen per domenica ce la può anche fare, ma non ci dimentichiamo che giovedì dobbiamo giocare di nuovo e dovrò fare dei cambi»

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro la Salernitana

«Ci è mancata qualità e gioco nello stretto. Il gol lo abbiamo fatto mettendo a posto una situazione difficile, poi siamo passati in suoeriorità numerica e dovevamo avere la maturità di non rimetterli in partita. Siamo stati poco maturi e lì la partita è diventata più sporca, così ci abbiamo dovuto mettere altri rispetto al solito che facciamo. Ci è voluta più fisicità e lo abbiamo fatto. Non abbiamo avuto fortuna, ma ce la siamo guadagnata»

Sull’esclusione di Insigne

«Ogni tanto ci si dimentica che giochiamo ogni tre giorni. Questa rotazione va fatta per forza, altrimenti rischiamo tossine nei muscoli. Ieri lorenzo ha sentito questo risentimento muscolare, lui si è allenato lo stesso ed eravamo fiduciosi. Questa mattina è venuto da me ed ha detto che il muscolo era impastato. Lui per la squadra avrebbe giocato anche al posto di farsi male, quindi abbiamo deciso così. Se poi gioca e si fa male chi me lo ridà per le prossime gare? Se si restava in 10 contro 11 lo avrei messo, ma quando era diventata una battaglia non l’ho rischiato.

Perché volete darne un taglio personale di questa situazione? Già vedo i titoloni! Ora divento antipatico di nuovo. Sono stato due anni in campagna dite, se non rompete i cogli**oni sono tornato, altrimenti ci stavo cinque anni. Non è accaduto nulla»