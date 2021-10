Sarri e la vita tra bunker e calcio nella villa all’Olgiata, interamente cablata e con due maxischermi

Il Corriere dello Sport racconta la quotidianità del tecnico della Lazio. Non esce quasi mai, divora calcio in tv, legge gialli e scrittori ribelli

Il Corriere dello Sport dedica una pagina alla vita quotidiana di Sarri. Il tecnico della Lazio ha scelto di abitare in una villa all’Olgiata, dove si è trasferito dopo il derby.

Da casa non esce quasi mai, racconta chi lo conosce, «è tutto casa e lavoro, allenamenti e partite, lavora 10-12 ore al giorno».

Una vita in un bunker, a pochi chilometri da Formello. Per trovare casa ha dato indicazioni precise agli immobiliaristi.

“Occorreva una casa interamente cablata, interconnessa, una zona adattabile ad ufficio e due maxischermi da piazzare in salone e nella sala pranzo. Sarri è un allenatore da catena di montaggio, non stacca mai: quando torna a casa, se non s’immerge nella lettura di un libro, si piazza davanti alla tv e divora calcio, guarda partite su partite. Calcio rivoluzionario, libri gialli e scrittori ribelli sono i suoi gusti”.