Pizzul: «Nel calcio moderno comanda il dio denaro. Certi calciatori sono diventati agenzie d’affari»

Su La Verità una lunga intervista a Bruno Pizzul. Parla dei commentatori sportivi di oggi.

I commentatori di oggi sanno tutto.

«Li ammiro tutti. Sono preparatissimi, quasi in maniera imbarazzante. Io sono sempre stato afflitto da tratti di pigrizia notevoli e da una certa presunzione, per cui non è che mi preparassi tanto. Questi qua sanno tutto. C’è il rischio che si finisca a parlare, anziché di Rivera, della zia di Rivera».

Sul Mondiale ogni due anni.

Pizzul dichiara di trovare condivisibile l’idea della Fifa di cambiare il fuorigioco.

Cosa si può fare?

Meglio il calcio di ieri o quello di oggi?

È l’anno del Napoli?

Pizzul tifa per il Torino. Spiega perché:

«Sì. Da queste parti, era facile ammirare il Grande Toro. Ma io e i miei coetanei diventammo tifosi del Torino per un altro motivo. Nell’immediato dopoguerra, qui la situazione era durissima: non si sapeva se saremmo rimasti con l’Italia o se saremmo finiti con la Jugoslavia. Non avevamo nulla. Miracolosamente, però, il prete del paese riuscì a trovare un pallone, che usava per chiamarci a raccolta in parrocchia. Solo che ne lasciava la gestione a noi ragazzi. Quelli più grandi di noi se ne impadronivano, non ce lo facevano mai toccare. Erano tutti tifosi della Juventus. Per reazione, ci mettemmo a tifare Torino…».