«Molti italiani hanno scoperto la pasta quando sono emigrati in America e hanno incontrato i napoletani»

Lo storico Alberto Grandi a Il Post: «Veneti, lombardi, laziali e piemontesi sono entrati in contatto con napoletani e siciliani e la pasta è diventata un piatto nazionale»

Molti italiani non hanno mai visto la pasta fino a quando non sono emigrati in America dopo la seconda guerra mondiale e hanno incontrato i napoletani. Parola di esperto: Alberto Grandi. Il Post lo intervista. Insegna Storia delle imprese, Storia delle integrazione europea ed ha insegnato Storia economica e Storia dell’alimentazione all’Università di Parma.

Alcuni cibi, dice, sono storicamente riconducibili a una specificità italiana e fa l’esempio della pasta.

«Pensiamo alla pasta, presente nei ricettari siciliani fin dal medioevo e dalla seconda metà del ‘600 anche a Napoli, ma solo dopo la Prima guerra mondiale la pasta comincia diventare un piatto nazionale. Perché gran parte degli italiani ha scoperto la pasta in America dove veneti, lombardi, laziali, piemontesi sono entrati per la prima volta in contatto con napoletani e siciliani. Resta il fatto che la grande varietà di piatti che registriamo oggi è sicuramente figlia del benessere raggiunto nel secondo dopoguerra, fino a quel momento gli italiani hanno mangiato poco, male e in maniera monotona (basti pensare alla diffusione della pellagra in tutto il nord Italia)».

Grandi demolisce al contempo la leggenda secondo la quale la pizza Margherita è nata come omaggio alla regina in visita a Napoli.

«Non vorrei toccare un monumento sacro, ma anche la Pizza Margherita… il famoso viaggio della regina d’Italia a Napoli nel 1889 non c’entra assolutamente nulla; a nessuno sarebbe mai venuto in mente di offrire o di dedicare a una regina un cibo così popolare come la pizza, che per altro era sempre bianca, con olio, aglio e formaggio».