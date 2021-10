Moggi: giusto che la Lazio vada in ritiro, così Sarri potrà riflettere sugli errori commessi

Su Libero. “Sarri non ha ancora capito, al pari di noi quando vediamo in panca un giocatore come Luis Alberto”

Fa bene Sarri a portare la squadra in ritiro, scrive Luciano Moggi su Libero. Può essere che così capirà gli errori commessi. Uno dei quali, dice, fa capire, è quello di aver tenuto in panchina un calciatore di qualità come Luis Alberto. Questo l’intervento di Moggi sul tema:

“Débâcle della Lazio a Verona. Il 4-1 rispecchia l’andamento di una squadra troppo alterna nei risultati, che Sarri evidentemente non ha ancora capito, al pari di noi quando vediamo in panca un giocatore come Luis Alberto, solo perché il mister non lo ritiene idoneo a giocare vicino a Milinkovic. Giusta la scelta di andare in ritiro perché Sarri, ma anche la squadra stessa, possano riflettere sugli errori sin qui commessi”.