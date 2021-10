La Fifa si schianta su Uefa e Conmebol: il Mondiale biennale è fallito, Infantino in ritirata negli Usa

La Sueddeutsche racconta dell’alleanza tra calcio europeo e sudamericano contro la Fifa. Infantino intanto sta spostando tutti gli affari negli Stati Uniti

“Ma lascia stare…”. Così la Uefa e il suo corrispettivo sudamericano, la Conmebol, hanno definitivamente liquidato Infantino e il suo progetto di fare giocare il Mondiale ogni due anni. Il boss della Fifa s’è dovuto arrendere all’evidenza: con l’alleanza strategia tra calcio europeo e sudamericano c’è poco da scontrarsi. Non bastasse la collezione di pareri contrari eccellenti, dalla Commissione Europea al Cio.

Ceferin, racconta la Sueddeutsche Zeitung (giornale sempre informatissimo sulle vicende della Fifa), ha chiamato Infantino e poi il giorno dopo ha chiuso con la Conmebol l’organizzazione di un evento congiunto: una partita tra l’Italia campione d’Europa e l’Argentina campione del Sudamerica, che si giocherà a metà del 2022. “Il segnale: stiamo capovolgendo la situazione”. Le due associazioni apriranno addirittura una sede comune a Londra.

Infantino, insomma, ha scatenato un’alleanza tra pezzi grossi. Ed è rimasto accerchiato. “Senza le migliori squadre europee, dalla Francia all’Italia, dalla Spagna alla Germania, senza gli eroi del pallone dal Brasile e dall’Argentina, non ci può essere una Coppa del Mondo”, scrive il quotidiano tedesco.

“Trattare con i leader del calcio di Nepal, Guam e Guinea è molto più facile. Si tratta di finanziamenti. E così Infantino giovedì ha fatto il suo giro online con decine di piccole e piccolissime associazioni da tutto il mondo. Ceferin non è nemmeno intervenuto. Tuttavia, come originariamente previsto, non c’era voto: puoi mettere in minoranza i grandi player, ma non puoi costringerli a partecipare a format che rifiutano apertamente”.

“Il dibattito di fatto sembra chiuso. Infantino a questo punto ha in programma un congresso a dicembre e sta cercando una exit strategy. Ha cercato di trasformare il vertice delle Nazioni Unite a New York la scorsa settimana in un solenne vertice del calcio scattando selfie a profusione con Erdogan e compagni.

Secondo il New York Times, inoltre, la Fifa sta prendendo in considerazione di spostare sede ed affari negli Stati Uniti.

Ma per la secondo la Sueddeutsche “Infantino sta per schiantarsi di nuovo. Il populismo non aiuta, quando ci sono in ballo i miliardi”.