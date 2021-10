Gazzetta: la Lazio resta un cantiere aperto, i tifosi continuano ad aspettare il sarrismo

La netta sconfitta a Bologna ha spento gli ardori del pianeta Lazio che si sarebbe aspettato un post-derby all’altezza del derby. Il sarrismo rimane una chimera. Così scrive la Gazzetta:

Dopo il derby Sarri è entrato nel cuore dei tifosi, ma ora deve conquistarlo. Dipenderà dai risultati che daranno forza e dal gioco promesso per acquisire una propria identità. Per guardare avanti e per staccarsi dalla smorfia stranita di Sarri a Bologna mentre la Lazio affondava. E alla ripresa del campionato, arriverà l’Inter di Inzaghi: un incrocio da film.

La Gazzetta intervista Pino Wilson capitano della Lazio del primo scudetto.

Mi preoccupa di non aver ancora visto pure contro il Bologna dei grandi passi avanti per quella che potrebbe essere la strategia tattica di Sarri. Anzi domenica ho visto i biancocelesti senza idee. La vittoria nel derby è arrivata puntando al gol con le ripartenze, quindi con un tipo di gioco simile a quello applicato negli anni scorsi quando comunque la squadra sapeva anche giostrare con il fraseggio. Di sicuro bisognerà dare a Sarri qualche altra partita per poter vedere il suo gioco. È come una fase di rodaggio.