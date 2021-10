Draghi aumenta gli stipendi ai sindaci, Manfredi guadagnerà più del triplo di de Magistris

Niente Patto per Napoli ma buone notizie per il sindaco (e i suoi colleghi italiani): guadagnerà quanto De Luca (14mila euro). Gli assessori 9mila

Nella vita ci vuole tempismo. Gaetano Manfredi ne ha, Luigi de Magistris no. Il tanto strombazzato Piano per Napoli – l’arma fine di mondo della campagna elettorale – fin qui si è rivelato un buco nell’acqua. La spedizione napoletana a Palazzo Chigi è terminata con un nulla di fatto. Non è previsto nulla di straordinario per Napoli, ovviamente. Ma il sindaco Manfredi non è tornato a mani vuote. Tutt’altro.

Il governo ha deciso di aumentare gli stipendi dei sindaci. Per i sindaci dei comuni capoluogo di regione (quindi Napoli) e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti, lo stipendio crescerà dell’80 per cento. La loro busta paga sarà come quella dei presidenti di regione: guadagneranno 13.800 euro. Finora, invece, l’assegno mensile era di 4.200 euro. Quindi Manfredi guadagnerà più del triplo rispetto a de Magistris.

Vanno bene anche gli assessori che adesso guadagneranno il 65% in più: circa 9mila euro in busta paga.