Demme: «Spalletti vede dettagli che fanno la differenza, che altri allenatori non vedono»

Il centrocampista del Napoli, Diego Demme, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando la prestazione di ieri contro il Legia, in Europa League.

«Abbiamo giocato molto bene ieri e siamo contenti di aver vinto. Siamo tornati in corsa, nel gruppo per la qualificazione. Io sto bene, ho recuperato. Anguissa? Con lui si gioca bene, da molta sicurezza a tutti grazie alla forte presenza, alla corsa ed alla fisicità. Spalletti? Il mister ha tanti meriti. Ognuno fa il suo e lui ci dà fiducia. Noi prepariamo bene le partite con lui, vede cose e dettagli che fanno la differenza e che altri allenatori non vedono. Il goal di Insigne è stato straordinario, complimenti a lui! E’ un calciatore fortissimo, tutti noi gli vogliamo bene. Sappiamo cosa può darci in campo, ce ne sono pochi come lui in grado di fare la differenza da un momento all’altro. Sono felice che i tifosi mi vogliano bene, li ringrazio per i bei messaggi. Provo a dare sempre il massimo in campo. Ieri stavo per segnare un goal incredibile, peccato che non è finita dentro ma ci riproverò la prossima volta! Siamo carichi e vogliamo andare avanti così come stiamo facendo. Ieri la Roma ha perso male ma non conta, hanno cambiato tanti calciatori ma noi vogliamo andare li solo per vincere. Fisicamente stiamo bene, facciamo tutti i giorni un bell’allenamento e prepariamo bene le partite. Vogliamo continuare così. Osimhen è un attaccante immarcabile, sta facendo molto bene. Non ho mai visto un calciatore così, ci da velocità e tecnica, davanti alla porta fa goal. Ha tutto per diventare un grandissimo centravanti. Andiamo avanti passo dopo passo, andiamo piano prima di poter dire di iniziare a sognare. Rispetto a Gattuso, Spalletti non mi chiede cose differenti ma mi dà dettagli e particolari, input diversi da altri allenatori. Io come Pizarro? Ringrazio Spalletti per ciò che ha detto, sono stato felice quando ha espresso queste parole. A Napoli mi trovo benissimo, apro la finestra e vedo sole e Vesuvio, è tutto bello nella nostra città. Lo spogliatoio è più tranquillo rispetto allo scorso anno? Quando si vince, le cose vanno meglio… I tifosi al “Maradona” fanno la differenza per noi: ci spingono ed è bellissimo il calcio con i sostenitori sugli spalti».