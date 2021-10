Cristiano Ronaldo: “Critiche? La notte dormo bene, ho la coscienza a posto”

L’intervista a Sky Sports: “So di avere tanti occhi puntati addosso, che non vogliono vedere le cose buone che faccio, ma per me non è un problema”

Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United, ha rilasciato un’intervista a Sky Sports.

Ho 36 anni e ho vinto tutto, quanto può preoccuparmi il fatto che qualcuno dica cose cattive su di me? La notte dormo bene, sento di avere la coscienza a posto. Le critiche fanno parte di questo mondo, non mi preoccupano. Poi le considero in chiave positiva, se me le fanno è perché sanno il mio valore nel calcio.

Sono ancora molto motivato, voglio provare a vincere ancora. C’è un potenziale enorme in questa squadra, con molti giovani promettenti. Voglio aiutare il Manchester United a costruire un nuovo futuro.

Un pareggio in casa con l’Everton è come una sconfitta per me. È il mio modo di motivarmi. Non mi nascondo e comunque non mi interessa perché le reazioni sono spontanee, non voglio ferire nessuno. Alla fine so di avere tanti occhi puntati addosso, che non vogliono vedere le cose buone che faccio, ma per me non è un problema: dagli errori si impara, la vita è una lezione costante.