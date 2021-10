Australian Open primo torneo solo per vaccinati. Che farà Djokovic?

Per le leggi dello stato di Victoria, l’accesso allo Slam potrebbe essere riservato ai vaccinati. E ci sono un po’ di star “ni-vax” che potrebbero ritrovarsi a dover scegliere se giocare o vaccinarsi

Senza vaccino non si gioca. L’Australian Open sarà il primo torneo di tennis solo per vaccinati. Ed essendo uno dei quattro Slam avverte per tempo i campioni “indecisi” o no-vax: vaccinatevi per tempo. Perché le regole dello stato di Victoria sono stringenti, e come accade per esempio in NBA – dove una star del calibro di Irving non giocherà tutte le partita in casa, a New York – così chi vorrà partecipare al glorioso torneo non ha altra scelta.

“Se fossi un giocatore ATP o WTA, mi farei vaccinare subito”, ha detto a il ministro dello sport dello stato di Victoria, Martin Pakula.

La regolamentazione per i tennisti in realtà deve ancora essere discussa, ma potrebbe prevalere la legge generale dello stato senza deroghe.

In vista degli US Open di fine agosto, circa il 50% dei giocatori di ATP e WTA era stato completamente vaccinato. Ma ci sono dei casi spinosi. Il più clamoroso dei quali riguarda il numero uno al mondo Novak Djokovic.

“Sono contrario alla vaccinazione e non vorrei essere costretto da qualcuno a prendere un vaccino per poter viaggiare”, disse tra mille polemiche nell’aprile 2020.

Djokovic, tra l’altro, partirebbe come favorito per vincere uno Slam nel quale vanta un record di nove finali vinte, cosa che lo imporrebbe come il tennista più vincente scavalcando Federer e Nadal.