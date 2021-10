Ammutinamento Napoli: Insigne, Lozano e Maksimovic non si presentano all’udienza per il caso Allan

Sulla Gazzetta. Erano stati chiamati a testimoniare a favore del brasiliano. I legali di Allan rinunciano a riconvocarli. Sarà sentito solo Hysaj

Ieri la prima udienza nel caso ammutinamento, per quanto riguarda l’ex calciatore del Napoli Allan. A testimoniare a favore del centrocampista brasiliano, è intervenuto anche Carlo Ancelotti, che all’epoca dei fatti allenava il Napoli. Non si sono invece presentati in udienza Lozano, Maksimovic, Insigne e Hysaj. Erano tutti stati convocati dai legali di Allan come testimoni in sua difesa ma hanno presentato una giustifica per l’assenza. La Gazzetta dello Sport scrive che i legali del brasiliano hanno deciso di lasciar perdere le testimonianze dei primi tre. In un’udienza successiva sarà sentito solo Hysaj.

“Per il club hanno deposto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il suo vice Giuseppe Pompilio, per il giocatore brasiliano in videoconferenza da Madrid Ancelotti e l’allora preparatore Luca Guerra, mentre hanno presentato giustificazioni i testimoni per Allan: Insigne, Maksimovic, Lozano e Hysaj. Alla fine la difesa ha rinunciato e nella prossima, ultima, udienza saranno sentiti solo Hysaj e il vice presidente Edoardo De Laurentiis per il club”.