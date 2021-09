Zielinski: «Vincere lo scudetto a Napoli? È un sogno mio e di tutti i napoletani»

Piotr Zielinksi ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Cagliari

Come stai?

L’assist ad Osimhen

Diciamo che il mister ci ha chiesto di attaccare lo spazio e Anguissa mi ha dato una bella palla. Sono contento dell’assist e del gol che ci ha dato il vantaggio. Proviamo tante volte questo in allenamento e sono contento che siamo riusciti a metterlo in pratica in campo»