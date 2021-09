Tyson: “Ho ancora tanta rabbia in testa. Non mangio più carne e voglio incontrare il Papa”

L’ex pugile a SportWeek: “Mi sto allenando per un’altra esibizione, la boxe è fatta anche di questo. Mi ritengo un uomo felice e vorrei tornare in Italia”

Mike Tyson, ex pugile, ha rilasciato un’intervista a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, di cui si riporta un estratto.

Devo impegnarmi nella dieta e negli allenamenti. E soprattutto non mangio più la carne. Ora mi sto allenando per un’altra esibizione. Joshua è forte, ma il vero re dei massimi uscirà dalla prossima sfida fra lui e Tyson Fury. Il futuro della boxe, che non morirà mai, è anche nelle esibizioni.

Mi ritengo un uomo felice. Se sono in pace con me stesso? Posso sembrare più tranquillo ma dentro alla testa ho ancora tanta rabbia.

Mi piacerebbe tornare in Italia. Gli italiani mi hanno insegnato a combattere (Cus D’Amato, il suo scopritore, aveva origini italiane, ndr) ma soprattutto vorrei incontrare il Papa.