Tomaszewski: «Szczesny non è amato dai tifosi e questo gli mette pressione»

Il Corriere della Sera intervista Jan Tomaszewski, il portiere che era tra i pali a Wembley quando la Polonia si qualificò al Mondiale 1974. Commenta la delicata situazione di Szczesny.

«Quello che sta succedendo a Szczesny non è normale e non è facile da capire. Mi sono fatto l’idea che i tifosi a Torino e in patria non lo amino troppo e lui sente questa cosa, mettendosi una grande pressione. Per un portiere non è mai un bene quando pensa eccessivamente, perché perde brillantezza e reattività. Io credo che adesso gli possa fare bene una pausa, sia con la Juve che in Nazionale. E in futuro deve pensare di lasciare Torino»